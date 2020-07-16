2020/07/16 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة، اليوم الخميس، توضيحا بالتوزيع الجغرافي لـ 208 اصابات بكورونا التي تم تسجي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 208 اصابات بكورونا أكدت اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 208 اصابات بكورونا أكدت اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).