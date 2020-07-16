دراستان جديدتان: فصيلة الدم لا تؤثر على فرص الإصابة بفيروس كورونا

2020/07/16 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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في وقت مبكر بعد تفشي فيروس كورونا، كشف باحثون عن أدلة أولية تشير إلى أن فصيلة دم الأشخاص ق...





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