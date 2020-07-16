التعليم: سيتم سحب شهادة الاعتراف بالكليات الاهلية التي تمنع الطلبة من اداء الامتحانات

2020/07/16 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، انه سيتم سحب شهادة الاعتراف بالكليات الاهلية التي تمنع الطلبة من اداء الامتحانات الالكترونية.وقالت في بيان انه "سيتم سحب شهادة الاعتراف بالكليات الاهلية التي تمنع الطلبة من اداء الامتحانات الالكترونية او الدخول الى الصفوف الالكترونية بحجة عدم دفعهم الاجور الدراسية"، لافتا ان "هذه الكليات يجب ان تكون ذات اهداف علمية وليس ربحية وتجارية ولا يمكن لأكبر كلية ان تمنع الطلبة من الامتحانات".

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