بفضل “شفق الانفجار العظيم”.. دراسة حديثة تحدد عمر الكون

2020/07/16 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قدّر فريق دولي من العلماء في الفيزياء الفلكية، عمر الكون، وذلك بالاستناد إلى صورة لأقدم ضوء، التقطها تلسكوب” أتاكاما الكوني” في تشيلي.وأشارت جامعة “ستوني بروك” الأميركية في بيان، إلى أن التقديرات السابقة للعلماء فيما يتعلق بعمر الكون، لم تكن دقيقة، وقد تمّ التوصل إلى هذه النتيجة بفضل دراسة صورة أقدم ضوء، ليؤكد […]

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