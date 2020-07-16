2020/07/16 | 17:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الخميس نتائج عمليات نوعية نفذها ضد عصابات داعش الارهابية اسفرت عن تفكيك 3 خلايا نائمة في ديالى.وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى للحشد صادق الحسيني لـ /المعلومة/، ان “مفارز قتالية من الحشد الشعبي نفذت خلال الفترة الماضية عمليات نوعية في مناطق متفرقة من ديالى اسفرت عن تفكيك واعتقال افراد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن تفكيك ثلاث خلايا نائمة كانت تحاول فرض” اتاوات” على مزارعي ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن تفكيك ثلاث خلايا نائمة كانت تحاول فرض” اتاوات” على مزارعي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).