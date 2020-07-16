2020/07/16 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان ماركس و دون كيشوتما إن شاهد دون كيشوت منظر الفلاح يضرب الغلام حتى أخذ يزمجر بصوت غاضب "أيها الفارس القليل الأدب، لا يليق بك أن تهاجم من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، اركب فرسك وخذ رمحك وسأريك أن من الجبن أن يفعل المرء ما تفعله الآن ....



سانشو: قل لي ألا تستطيع أن ترى ذلك الفارس القادم نحونا على جواد رمادي , وعلى رأسه خوذه ذهبيه ؟دون كيشوت: كل ما أراه , رجلاً على حمار مثل حمارك وعلى ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارل ماركس و دونكيشوت - عبد الحسين سلمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارل ماركس و دونكيشوت - عبد الحسين سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).