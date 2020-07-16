العلمانية ونظام الحكم - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/16 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي العلمانية تعني أن يحتفظ الإنسان بمذهبه على شرط أن لا يفرق بين المذاهب الأخرى ...



والوطن عبارة عن رقعة جغرافية جزء من الكرة الأرضية تسكن فيها أطياف ومذاهب دينية وقومية مختلفة يطلق عليه (الشعب) تدبر شؤونه الدولة مقسمة إلى ثلاثة أنظمة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ولكل من هذه المنظمات مؤسسات يدير شؤونها أشخاص من أبناء الوطن من مختلف الأطياف الدينية والقومية يمارسون أعمال خدمية للشعب بمختلف أطيافه ......





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