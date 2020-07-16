الكاظمي: عازمون على معالجة ملف الكهرباء في العراق

2020/07/16 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان الحكومة عازمة على معالجة ملف الكهرباء في العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل،اليوم الخميس، وفداً من شركة سيمينس الألمانية”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث واقع الكهرباء في العراق، والخطط الكفيلة للنهوض به، …

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