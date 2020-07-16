2020/07/16 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن ضبط حاويات عدد 5 حجم 40 قدم بداخلها عجلات دون الموديل عددها 20 عجلة مخالفة للضوابط والتعليمات ولا يسمح باستيرادها معدة للتهريب إلى داخل العراق.واوضحت، الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تمت عملية الضبط داخل الحرم الكمركي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 20 عجلة دون الموديل معدة للتهريب في منفذ أم قصر الاوسط وكالة تقدم الاخبارية.

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