لودريان يشدد على ضرورة احترام السيادة العراقية ويؤكد استمرار دعم بلاده للعراق

2020/07/16 | 17:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لودريان وفؤاد حسين في بغداد

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