الكاظمي يعول على

2020/07/16 | 17:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال استقباله وفداً من شركة سيمنس الألمانية، اليوم الخميس، عزم حكومته على معالجة ملف الكهرباء في العراق.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، وفداً من شركة سيمنس الألمانية"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث واقع الكهرباء في العراق، والخطط الكفيلة للنهوض به، والوقوف على أهم المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والوصول الى حلول جذرية لتذليلها".

وبيّن الكاظمي أن "الحكومة عازمة على معالجة ملف الكهرباء في العراق، الذي يعد من الملفات المهمة، حيث تبذل الحكومة جهودا كبيرة لمعالجته"، مشيرا إلى أن "قطاع الكهرباء يعد محركا أساسيا لتنمية الاقتصاد والنهوض بالقطاع الصناعي وباقي القطاعات".

وأكد رئيس الوزراء العراقي على دعم حكومته "لكل مشاريع تطوير الطاقة الكهربائية التي تنفذ في العراق".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 13 تموز الجاري، بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، سيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمنس الألمانية.

يشار إلى أن السفير الألماني في بغداد اوله دييل، اتهم في تصريحات صحافية الولايات المتحدة بإعاقة تطوير قطاع الكهرباء في العراق.

وأشار دييل إلى أن سوء تردي الكهرباء في العراق يعود الى منع الولايات المتحدة شركة سيمنز الالمانية من تطوير القطاع الكهربائي في البلاد وضغطها باتجاه التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الامريكية

ومنذ ايار 2019، اعلنت شركة سيمنس الالمانية، عن توقيعها اتفاقية مع الحكومة العراقية لتنفيذ خارطة طريق لتطوير الطاقة تشمل اعادة تأهيل وتحديث المحطات الكهربائية الموجودة حالياً وتوسيع شبكات النقل والتوزيع.

جاء ذلك بعد توقيع رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، اربع اتفاقيات مع شركة سيمنس الالمانية بقيمة 14 مليار دولار.

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