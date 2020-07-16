دهوك تسجل قفزة جديدة في مسار التعافي من كورونا

2020/07/16 | 17:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في صحة دهوك، يوم الخميس، بتسجيل حالات تعافٍ جديدة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "15 مصابا تماثلوا للشفاء من فيروس كورنا في دهوك ليصل عدد المتعافين الى 231 حالة".

واشار المصدر الى أن "عدد الحالات الراقدة في المستشفيات وصل الى 76"، فيما لم تسجل دهوك أية وفيات جراء الجائحة.

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