موسكو تدحض اتهامات لندن بمحاولة سرقة أبحاث حول لقاح كورونا

2020/07/16 | 17:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةنفى الكرملين اليوم الخميس صحة اتهامات بريطانية بأن السلطات الروسية حاولت سرقة معلومات تتعلق بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "ليست لدينا أية معلومات بشأن الجهات التي ربما اخترقت بيانات شركات صيدلانية ومراكز أبحاث في بريطانيا.يمكننا أن نقول شيئا واحدا، روسيا ليست لها أية علاقة بهذه المحاولات.نحن لا نقبل اتهامات مماثلة، كما نرفض اتهامات لا أساس لها بتدخلنا في انتخابات 2019".وزعمت وكالة الأمن الإلكتروني البريطانية الخميس أن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين، الذين يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية، حالوا بشكل "شبه مؤكد" سرقة معلومات تتعلق بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.وأفاد "المركز القومي للأمن الإلكتروني" في بريطانيا أن المجموعة استهدفت أبحاثا تتعلق بلقاحات "كوفيد-19" في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا ومنظمات لتطويرها، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية والكندية أكدت صحة المعلومات.

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