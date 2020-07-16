مدرب لياقة اسباني يقترب من نادٍ عراقي

2020/07/16 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اقترب نادي القوة الجوية الرياضي، من ضم مدرب اللياقة الاسباني غونزالو رودريغز من الانضمام للكادر التدريبي للصقور.وقال المنسق الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد لـ /المعلومة/ إن “نادي القوة الجوية فتح مفاوضات رسمية مع المدرب غونزالو”.وأضاف ان “العقد تم ارساله الى غونزالو عن طريق البريد الالكتروني، والإدارة بانتظار قراره”، مشيراً إلى […]

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