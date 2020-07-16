قيادي بالنصر يؤكد سفر عادل عبد المهدي لخارج العراق: جهات تعمل على توفير الحماية له


قيادي بالنصر يؤكد سفر عادل عبد المهدي لخارج العراق: جهات تعمل على توفير الحماية له
2020/07/16 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد 

كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الخميس، عن معلومات قال إنها تؤكد سفر رئيس ...

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