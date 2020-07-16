قيادي بالنصر يؤكد سفر عادل عبد المهدي لخارج العراق: جهات تعمل على توفير الحماية له

2020/07/16 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الخميس، عن معلومات قال إنها تؤكد سفر رئيس ...





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