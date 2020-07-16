حسن أحمد يكشف عن مدة عقده مع النجف.. يعاني من ضيق الوقت بالتعاقد مع اللاعبين

2020/07/16 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف المدرب حسن أحمد، اليوم الخميس، ( 16 تموز 2020) ، عن مدة تجديد عقده مع فريق النجف بكرة ا...





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