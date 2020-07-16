2020/07/16 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عزم حكومته على معالجة ملف الكهرباء في ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي خلال استقباله وفداً من شركة سيمنز: الحكومة عازمة على معالجة ملف الكهرباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عزم حكومته على معالجة ملف الكهرباء في ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي خلال استقباله وفداً من شركة سيمنز: الحكومة عازمة على معالجة ملف الكهرباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي خلال استقباله وفداً من شركة سيمنز: الحكومة عازمة على معالجة ملف الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).