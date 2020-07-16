الكاظمي خلال استقباله وفداً من شركة سيمنز: الحكومة عازمة على معالجة ملف الكهرباء

2020/07/16 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عزم حكومته على معالجة ملف الكهرباء في ا...





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