العراق يقلص ساعات حظر التجوال

2020/07/16 | 18:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً وأن رفع الحظر كلياً سيتم بعد ...

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