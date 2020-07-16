الخدمات النيابية: سيطرة العصابات والمافيات تحول دون فتح ملفات فساد شركات الاتصال

2020/07/16 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكدت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، عدم وجود اي جهة بإمكانها ايقاف سرقات شركات الاتصالات في العراق لسيطرة مافيات وعصابات كبيرة عليه.وقال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي ل/المعلومة/ ان “هناك قانون ضمن قانون موازنة 2019 التي اقرت ينص على ايقاف عمل شركات الاتصالات في حال عدم تسديد ما بذمتها الا ان هناك من يحول […]

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