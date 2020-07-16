بعد تحويل السفارة الامريكية في بغداد الى قاعدة عسكرية .. ماذا بقي من سيادة العراق ؟

2020/07/16 | 18:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد حسن البحراني..إعلان قائد القيادة الامريكية الوسطى الجنرال “لويد أوستين” اليوم الاربعاء إكتمال نشر أنظمة دفاع صاروخية حول المنطقة الخضراء حيث يقع مقر “السفارة الامريكية في بغداد” أعاد قضية هذه السفارة الى الواجهة، لتطرح معها جملة من التساؤلات وعلامات الاستفهام لدى الشارع العراقي.أولا وبلغة الارقام ماهو موجود فيما يسمى بالمنطقة الخضراء […]

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