الكاظمي يبحث مع وفد من شركة سيمينس الألمانية سبل تطوير الطاقة الكهربائية في العراق

2020/07/16 | 18:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع وفد من شركة سيمينس الألمانية سبل تطوير الطاقة الكهربائية في العراق.

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