كردستان على خط أزمة المعلم المقيد والبارزاني يبدي استعداده لدفع الغرامة المالية

2020/07/16 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت حكومة إقليم كردستان، على خط الازمة التي اثارها مقطع مصور تداولته وسائل الاعلام، لمواطن قامت الجهات الامنية بتقييده بسرير زوجته المتوفية داخل احدى مستشفيات محافظة كركوك.

وأوضح وزير التربية بحكومة الاقليم آلان حمه سعيد في تصريح، انه في تواصل مع وزير التربية بالحكومة الاتحادية علي حميد، الذي أكد بدوره قيامه بالتنسيق مع وزير الصحة الاتحادي لمتابعة الموضوع، مؤكدا ان رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، ابدى استعداده لتحمل مبلغ الغرامة بصفته الشخصية، عن الشخص الذي تعرض للتقييد بسبب قيامه بإتلاف جهاز طبي بالمستشفى.

وكان ناشطون وعدد من وسائل التواصل الاجتماعي، قد نشروا مقطعا اثار موجة من ردود الافعال المتباينة، يظهر فيها شخص مقيد الى سرير زوجته التي توفيت بالمستشفى اثر اصابتها بفيروس كورونا، لقيامه بكسر احد الاجهزة غضبا لما اعتبره تقصيرا من الملاكات الطبية في معالجة المتوفية.

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