2020/07/16 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية تقرر تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً

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