حزمة قرارات جديدة.. العراق يستعد لرفع قيود الحظر وفتح المطارات

2020/07/16 | 18:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الخميس، رفع القيود عن الحركة والأنشطة في البلاد، فضلاً عن فتح المطارات والمنافذ الحدودية.

وتضمنت القرارات الصادرة، 16 تموز/يوليو، تقليص حظر التجوال ليكون من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحًا، وإعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية.

كما تضمنت، رفع الحظر كليًا بعد عيد الأضحى، مع الالتزام بالشرورط الوقائية، وإعادة فتح المطارات بدءًا من الثالث والعشرين من شهر تموز/يوليو الجاري، وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري

ووجهت اللجنة العليا، هيئة الإعلام والاتصالات بالطلب من المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء، كما دعت إلى التعايش مع الوباء عبر الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

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