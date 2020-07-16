الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية لملاحقة داعش في ديالى

2020/07/16 | 18:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش، الخميس، عملية أمنية مشتركة لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي شمال المقدادية بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، إن"قوة من اللوائين “نداء ديالى” و24 بالحشد الشعبي والجيش العراقي نفذت، اليوم، عملية أمنية مشتركة في شمال المقدادية َومنطقة شروين المحاذية لنهر ديالى لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي".وأضاف، أن"العملية اسفرت عن تفكيك ثلاث عبوات ناسفة في البساتين، فضلا عن العثور على مضافات تحتوي على مواد طبية ولوجستية".

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