لأول مرة منذ آذار.. مطار بغداد يستأنف الرحلات الجوية المنتظمة

2020/07/16 | 18:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الخميس، استكمال بعض استعداداته لاستئناف نشاط الحركة الجوية المنتظمة في نقل المسافرين خلال الأيام القادمة.

وكان مطار بغداد قد استأنفت مطلع تموز/يوليو تسيير الرحلات الجوية إلى لبنان بواقع رحلتين في الأسبوع، إلا أن هذه أول مرة منذ آذار/مارس الماضي تستأنف فيها الرحلات بشكل منتظم.

وقالت إدارة المطار، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها استكملت بعض الاستعدادات والأعمال اللوجستية الخاصة باللوائح الإسترشادية المعدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي ( lCAO ) والتوجيهات الصادرة من قبل سلطة الطيران المدني العراقي والتي تم اعتمادها في جميع أروقة المطار لغرض التعامل مع عودة حركة النقل الجوي في ظل جائحة "كورونا".

وبينت أن الأيام القادمة سيتم استئناف نشاط الحركة الجوية بشكل منتظم في نقل المسافرين على معظم شركات الطيران العاملة في المطار بعد استكمال المتطلبات الخاصة بالتباعد الصحي بالإضافة الى مجموعة من الإرشادات الصحية المعمول بها في كافة المطارات الدولية .

كما أكدت إدارة المطار، بضرورة ارتداء جميع العاملين والمسافرين الكمامات والقفازات اليدوية بشكل مستمر واعتماد التباعد الصحي في تأدية الواجبات والمهام، انسجاماً مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تقضي باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والمسافرين .

واعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الحكومية، في وقت سابق اليوم الخميس، عن إعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ضمن مجموعة إجراءات جديدة لفك قيود مفروضة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

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