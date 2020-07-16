فيديو من مطار دبي: “النداء الاخير الى مسافري المريخ!”،، 5 أسباب وراء الطموح الاماراتي في الكوكب الاحمر

2020/07/16 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكد ولي عهد دبي رئيس مركز “محمد بن راشد” للفضاء، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات تستعد لحدث تاريخي، لتكون أول دولة عربية ومسلمة تصل إلى المريخ.وقال آل مكتوم على “تويتر”: “مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، مهمة تطلب الإعداد لها 5.5 ملايين ساعة عمل، أنجزها فريق […]

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