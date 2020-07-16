العراق يبدأ “مجازفة كورونا” في المولات والمطارات: النجف وكربلاء تغلقان الحدود والعيون على لقاح “واعد”،،مخاوف من تهريب “أكتيميرا” بـ5الاف دولار

2020/07/16 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، عدة قرارات بشأن “التعايش مع كورونا” خلال الايام المقبلة وصولاً الى أيام عيد الاضحى.وذكر بيان مقتضب، أطلعت عليه “يس عراق”، انه “تقرر تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، مع إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية”.وبشأن المناسبات المقبلة ذكرت الإحاطة […]

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