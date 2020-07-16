كورونا يخطف فناناً كوردياً في اربيل

2020/07/16 | 18:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، الفنان الكوميدي الكوردي "صلاح برجم" بعد إصابته بفيروس كورونا عن 49 عاماً.

وأبلغ مصدر طبي، وكالة شفق نيوز، إن الفنان الراحل كان يعاني من مرض مزمن، مشيراً إلى أن إصابته بفيروس كورونا ضاعف من سوء حالته الصحية الأمر الذي ادى لوفاته.

ويعد الفنان صلاح برجم من كتاب الدراما، حيث كتب العديد من النصوص المسرحية، كما عمل مع معظم فناني ممثلي اقليم كوردستان المعروفين، وهو من مواليد 1971 ويعاني من مرض مزمن منذ فترة طويلة.

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