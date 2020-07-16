رسمياً.. حسن احمد باقٍ مع النجف حتى صيف 2021

2020/07/16 | 18:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي النجف الرياضي، الخميس، تجديد عقد المدرب حسن احمد حتى صيف العام المقبل.وقال امين سر نادي النجف باسم محمد لـ / المعلومة/ إن “الهيئة الادارية لنادي النجف الاشرف الرياضي، استضافت اليوم الخميس، مدرب فريق الكرة حسن احمد”.وأضاف انه “تم خلال اللقاء تسليم مستحقات المدرب وتجديد عقده لقيادة الفريق للموسم المقبل […]

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