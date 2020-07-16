كوردستان تستأنف رحلاتها الجوية

2020/07/16 | 18:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق العراق واقليم كوردستان الرحلات الجوية ضمن اجراءات مكافحة كورونا

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