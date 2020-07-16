بالارقام،، الداخلية تعلن حصيلة صادمة عن العنف الاسري خلال نصف 2020 فقط!

2020/07/16 | 19:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، تسجيل 1300 قضية عنف اسري خلال الستة أشهر الماضية، في بغداد والمحافظات والتي تعد ارقاماً عالية بالمقارنة مع بقية السنوات، حيث يعتبر الخبراء ومنظمات دولية مختصة في الأسرة والطفل، أزمة كورونا وأوضاع الحجر المنزلي الاجباري، سبباً اساسياً لإزدياد مثل هذه الحالات.وقال مدير علاقات واعلام الوزارة، اللواء، سعد […]

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