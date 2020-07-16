بالاسماء .. وزير الداخلية يجري تغييرات في قسم شرطة الفاو ومديرية شؤون افواج الطوارئ

2020/07/16 | 19:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداجرى وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، تغييرات في مدراء قسم شرطة وشؤون افواج الطوارئ .وذكر مصدر مطلع، انه "بناء على موافقة وزير الداخلية تقرر نقل العميد علي محسن مشاري المشتت من مدير شؤون افواج الطوارئ الى مدير قسم الشهداء والجرحى".واضاف " كما قرر نقل العقيد كاظم قادر درويش من مديرية قسم شرطة قضاء الفاو الى مديرية شؤون افواج الطوارئ ونقل العقيد حسين ارهيف جاسم من مدير قسم الشهداء والجرحى الى مدير قسم شرطة الفاو ".وتابع " ان هذه التغييرات تمت لحين تسمية المناصب اصوليا وينفذ هذا القرار من يوم امس والذي يعتبر تاريخ صدوره".

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