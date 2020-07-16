الموارد تعلن استحصال موافقة رسمية بتنفيذ مشروعين في محافظتين

2020/07/16 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن وزير الموارد المائية رشيد الحمداني، استحصال موافقة رسمية بتنفيذ مشروعين في محافظتين.وقال الحمداني، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم استحصال موافقة لجنة الطاقة واللجنة العليا للمياه بتنفيذ سد مكحول في محافظة صلاح الدين وبطاقة خزنية تبلغ ٣ مليار م٣”.وأضاف، أنه “تم أستحصال كافة الإجراءات لتحويل قناة البدعة من قناة مفتوحة […]

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