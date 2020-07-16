بالوثيقة: امر ديواني بتكليف رئيس لهيأة الحشد الشعبي

2020/07/16 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن جملة من الاجراءات وافق وزير الداخلية عثمان الغانمي على اتخاذ قرارات بشأنها.

وقال المصدر "بناء على موافقة وزير الداخلية، تقرر نقل وتكليف الضباط المدرجة اسماءهم وهم كل من: العميد علي محسن مش

بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، القبض على 41 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تمكنت مديريات وأقسام شرطة ذي قار والمنشات خلال الـ 24 ساعة الماضية

بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في إقليم كردستان، الخميس (16 تموز 2020)، القبض على عصابة مكونة من 8 متهمين يتاجرون بالأعضاء البشرية.

وقالت المديرية في بيان حصلت عليه (بغداد اليوم)، إنه " وردت معلومات بشأن وجود ع

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