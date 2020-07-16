عضو بالمالية النيابية يعلق على زيارة الكاظمي للسعودية: يجب أن يركز على هذين الملفين

2020/07/16 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق عضو اللجنة المالية النيابية النائب ادريس ناجي، الخميس (16 تموز 2020)، على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية، واصفا اياها بالايجابية وتصب بمصلحة العراق، فيما توقع ان يعيد الكاظمي فتح الاتفاقات السابقة مع السعودية.

وقال ناجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "يتوجب على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته المقبلة للسعودية او اي من الدول المهمة والعظمى ان يركز على ملفين هما جلب الاستثمارات وتنويع الايرادات المالية للعراق"، مشيرا الى انه "ليس من مصلحة العراق البقاء على الاستثمار النفطي دون الصناعة والزراعة والخدمات".

واكد ناجي أن "زيارة الكاظمي للسعودية تعتبر زيارة ايجابية ومن مصلحة البلد لانها اذا كانت تحمل نتائج واقعية وموضوعية وتدعم اقتصاد العراق وتزيد الاستثمار"، مبينا أن "الاتفاقات السابقة لحكومة عبد المهدي تعتمد على الجانبين السعودي والعراقي وقد يعيد الكاظمي فتح الاتفاقات خلال زيارته".

ولفت الى ان "الاتفاقات أجلت بسبب الظروف التي شهدها العراق خلال الاشهر الماضية"، مشدداً على "ضرورة ان يأخذ الكاظمي معه خبراء اقتصاد يحملون خطة متكاملة تكون نتائجها ايجابية للعراق".

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي قال، اليوم الخميس (16 تموز 2020)، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل ويوقع اتفاقيات مهمة بيد البلدين.

وذكر علاوي في تصريحات متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل ويوقع اتفاقيات مهمة وسيتم افتتاح المنافذ الحدودية بين العراق والسعودية قريبا للتبادل التجاري، مبينا أن فرصا كبيرة لاستثمار القطاع الخاص السعودي في العراق".

وأضاف، أن "أكثر من 10% من الموظفين في الدولة العراقية، فضائيون، ومزدوجو الرواتب والوضع الاقتصادي سيئ ونعمل على تقويته خلال موارد غير نفطية، مؤكدا أنه، لا يمكن تحميل حكومة الكاظمي ما يمر به العراق من مشاكل مالية".

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