2020/07/16 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..صدور امر ديواني بتكليف فالح الفياض بمهام رئيس هيئة الحشد الشعبي وكالة تقدم الاخبارية.

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