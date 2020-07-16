الاعرجي يبحث مع القائم بالأعمال الامريكي مستجدات انسحاب قوات بلاده من العراق

2020/07/16 | 19:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي،اليوم الخميس ، مع القائم بالأعمال الامريكي ، وقائد قوات التحالف الدولي مستجدات الانسحاب الامريكي من العراق.

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