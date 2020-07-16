رسمياً.. تعيين الفياض رئيساً لهيئة الحشد الشعبي (وثيقة)

2020/07/16 | 19:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عيًن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، فالح الفياض رئيساً لهيئة الحشد الشعبي بالأصالة بعد أن كان يشغل المنصب بالوكالة.

جاء ذلك في أمر ديواني صدر أمس الأربعاء من مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه.

وتضمن الأمر، أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على وفق الصلاحيات المخولة لسيادته وفق الدستور والتشريعات النافذة تقرر ما يأتي:

أولا: تكليف السيد فالح فيصل فهد الفياض بمهام رئيس هيئة الحشد الشعبي.

ثانياً: ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره".

وكان الفياض يشغل هذا المنصب بالوكالة قبل ذلك.



ويعد الحشد من القوات المسلحة العراقية الرسمية وتشكل عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.

ويأتي هذا القرار، بعد أن أنهى الكاظمي تكليف الفياض من مهام مستشار الامن الوطني، وتعيين قاسم محمد جلال الاعرجي مستشارا للامن الوطني، في الرابع من الشهر الجاري.

كما قرر الكاظمي إنهاء مهام الفياض من تسيير شؤون جهاز الامن الوطني، وتكليف الخبير عبد الغني عجيل طاهر الاسدي بادارة جهاز الامن الوطني.

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