الموارد المائيه تعلن إستحصال موافقة مجلس الوزراء لتحويل قناة البدعة من مفتوحة الى أنبوبية

2020/07/16 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائيه تعلن إستحصال موافقة مجلس الوزراء لتحويل قناة البدعة من مفتوحة الى أنبوبية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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