مستشار الأمن الوطني يستقبل قائد قوات التحالف الدولي

2020/07/16 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، القائم بالأعمال الأميركي وقائد قوات التحالف الدولي

بيان لمستشارية الأمن الوطني، ذكر أن المجتمعين ناقشوا جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها العلاقات العراقية الأميركية واهميتها، فضلا عن أهمية التعاون والتنسيق لتقديم الدعم للعراق.

هذا واستعرض المجتمعون مستجدات انسحاب القوات الأميركية مِن العراق، وما تحقق منها، مشددين على ضرورة أن تكون العلاقات مع الولايات المتحدة بجوانبها المدنية في جوانب ومجالات متعددة داعمة للعراق.

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