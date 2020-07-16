أبرزهم هازارد.. 9 نجوم ينتظرون التتويج فى أول موسم مع ريال مدريد اليوم

2020/07/16 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يستضيف فريق ريال مدريد فى الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، نظيره فياريال فى موقعة الحسم للقب الدورى الإسبانى هذا الموسم، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الليجا على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هناك 9 نجوم فى ريال مدريد ينتظرون التتويج الأول مع ريال مدريد بلقب الدورى الإسبانى هذا الموسم.

ويحتاج فريق ريال مدريد للفوز على فياريال من أجل حسم لقب الدورى الإسبانى بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة غريمه التقليدى برشلونة ضد أوساسونا فى نفس التوقيت.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 8 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوصيف برشلونة صاحب الـ 79 نقطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن:" اللاعبين الذين ينتظرون تحقيق لقب الليجا فى الموسم الأول مع ريال مدريد، هم ألفونس أريولا وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندى وفيدى فالفيردى وإبراهيم دياز ورودريجو جوس وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيو".

وفى حال تتويج هؤلاء اللاعبين بلقب الدورى الإسبانى الليلة مع ريال مدريد، سيكونوا قد نجحوا فى تحقيق إنجاز عجز عنه لاعبين أمثال سيرجيو راموس ومارسيلو وكريم بنزيما ولوكا مودريتش وتونى كروس.

وكان ماركو أسينسيو هو الوحيد الذى نجح فى تحقيق هذا الرقم حينما توج مع ريال مدريد بلقبى دورى أبطال اوروبا والدورى الإسبانى فى موسمه الأول 2016/2017.

أما الظهير الأيمن دانى كارفاخال فقد وصل إلى الملكى فى عام 2013 واضطر إلى الانتظار حتى مايس 2017 ليحقق الليغا، أما كاسيميرو وبعد عودته من الإعارة من بورتو انتظر لموسمين حتى يرفع كأس الليغا أيضًا.

أما بالنسبة لبقية لاعبى ريال مدريد المهمين فى قائمة زيدان لهذا الموسم، فإن تيبو كورتوا سبق له وأن فاز بلقب الدورى الإسبانى عام 2014 مع أتلتيكو مدريد، ويقترب الآن من تحقيقه ولكن فى موسمه الثانى مع النادى الملكي، وهو نفس الأمر بالنسبة للقائد راموس حيث حقق لقبه الأول موسم 2006/07 مع مارسيلو

وينطبق الأمر ذاته على كروس والذى جاء بعد الفوز بلقبى دورى ألمانى مع بايرن ميونيخ وانتظر حتى موسمه الثالث فى مدريد للفوز بالليغا، أما لوكا مودريتش فكان عليه الانتظار لـ4 مواسم.

وبالرغم أن كريم بنزيما لديه أرقام قياسية مهمة مع الفريق ولكنه لديه فى رصيده بطولتين فقط من ضمن 17 لقبًا حققهم مع ريال مدريد.

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