صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 10 وفيات و 426 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/16 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي لـ 10 وفيات و426 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي في منشور على صفحته في الفيسبوك، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس: أبو دشير 4، ابو غريب 18، الاسكان 3، الاعلام 6، البياع 16، التاجي 2، التراث 11، الحرية 34، الدورة 29، الرحمانية 6، السيدية 7، الشرطة الخامسة 3، الشرطة الرابعة 1".

وأضاف، "في الشعلة 15 حالة، الطارمية 19، الطوبجي 13، العامرية 4، العطيفية 1، العلاوي 2، الغزالية 13، القادسية 3، الكاظمية 15، الكرخ 12، المحمودية 35، المشاهدة 11، المنصور 2، النصر والسلام 2، اليرموك 5، اليوسفية 3، جكوك 2، حي الجامعة 12، حي الجهاد 18، حي الخضراء 7، حي العامل 40، حي العدل 11، حي الفرات 1، سبع البور 1، سويب 2، كرادة مريم 1، معسكر العدالة 1، ناحية الرشيد 8، سكنة جانب الرصافة 25، محافظة بابل 1، محافظة واسط 1".

وتابع الحجامي، "أما الوفيات: وفاة/41سنة/انثى/الدورة/محلة830، وفاة/69سنة/ذكر/الكرخ/التاجي، وفاة/63سنة/ذكر/الحرية/محلة430، وفاة/85سنة/ذكر/الحرية/محلة426، وفاة/42سنة/ذكر/الشرطة الخامسة/محلة867، وفاة/88سنة/ذكر/الرحمانية/محلة218، وفاة/47سنة/ذكر/دور المعلمين/محلة824، وفاة/58سنة/ذكر/حي الزهور/محلة631، وفاة/77سنة/ذكر/الدورة/محلة820، وفاة/43سنة/ذكر/ابو دشير/محلة852".

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بغداد اليوم - بغداد

طرح د.



زياد حازم المتخصص في الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ في بغداد 4 مؤشرات ايجابية نشطت هذا الاسبوع فيما نصح العراقيين بالتركيز على اجراءات الوقاية والتوقف عن القلق والهلع.

وقال حاظم في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)

بغداد اليوم - متابعة

أظهرت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح محتمل لفيروس كورونا طوروه العلماء في جامعة أكسفورد البريطانية نتائج واعدة، وفق ما نقل تقرير من صحيفة "دايلي تلغراف".

ونقلت الصحيفة أن اللقاح ولد استجابة مناعية ل

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة، اليوم الخميس، توضيحا بالتوزيع الجغرافي لـ 208 اصابات بكورونا التي تم تسجيلها اليوم.

وبحسب بيان للدائرة فقد "اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 208 اصابة جديدة بفير

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