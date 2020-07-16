2020/07/16 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور امر ديواني بالرقم 129 في 15 تموز 2020 بتكليف فالح فيصل فهد الفياض بمهام رئيس هيئة الحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تكليف فالح الفياض بمهام رئيس هيئة الحشد الشعبي وكالة تقدم الاخبارية.

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