بعد تأجيله 3 مرات وقيادة بلادها لهزيمة كورونا،، رئيس وزراء الدنمارك تفاجىء شعبها بزواج سريع! (صور)

2020/07/16 | 19:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وسائل اعلام أوربية أتمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فریدریکسن زواجها، اليوم الخميس، بعد تأجيله عدة مرات لأسباب سياسية، شملت قمة أوروبية في بحر.وأضافت التقارير ان حفل الزفاف البسيط جرى في كنيسة صغيرة بجزيرة مون البلطيق، حيث يملك الزوجان مكاناً صغيراً لقضاء عطلة الزواج.Funny, our 🇩🇰 PM Mette Frederiksen got […]

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