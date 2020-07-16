هاتف مميز ورخيص الثمن يتحدى أجهزة هواوي

2020/07/16 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة Oppo عن إطلاقها هاتفا متطورا وزهيد الثمن، يتوقع أن يكون أحد أبرز منافسي أجهزة هواوي الذكية من الفئة المتوسطة.ورغم سعره الذي يبلغ 129 دولارا فقط حصل هاتف A12s الجديد على هيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار، مزود بشاشة LCD بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (1520/720) ميغابيكسل، طورت لتكون رقيقة الحواف لتغطي كامل مساحة …

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