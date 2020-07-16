علماء الفلك يتمكنون من فك لغز النجم القزم

2020/07/16 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تمكن علماء الفلك في جامعة وارويك في بريطانيا من فك لغز النجم القزم “دوكس”، الذي اكتشف في عام 2015 ويسير بسرعة تبلغ حوالى 900 ألف كيلومتر في الساعة في كوكبة التنين بمجرة درب التبانة.وأشار العلماء إلى أن القزم الأبيض، الذي تم رصده عبر تلسكوب هابل، لديه مكونات غير عادية لغلافه الجوي، مما […]

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