موسكو تدعو الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى وقف فوري لاطلاق النار

2020/07/16 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… دعت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الأطراف الليبية المتنازعة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء حوار سياسي شامل.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخارفا، في إحاطة صحفية: “ندعو الأطراف الليبية المتحاربة إلى عدم السماح بتصعيد جديد”.وتابعت ماريا: “كما ندعوهم إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.وبالطبع، ندعوهم إلى إطلاق حوار سياسي شامل […]

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