العمل تنفي توزيع 100 ألف دينار لمستحقي رواتب الرعاية بمناسبة عيد الأضحى

2020/07/16 | 19:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، توزيع مبلغ 100 ألف دينار لمستحقي رواتب الرعاية الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى.

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