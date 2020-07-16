عناوين الوفيات والإصابات الـ436 المسجلة اليوم بالكرخ

2020/07/16 | 19:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداوضحت دائرة صحة الكرخ عناوين الوفيات والاصابات الـ436 المسجلة اليوم الخميس بحسب البيان الوزاري.وذكرت الدائرة في بيان، ان" اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-أبو دشير -——- ٤ابو غريب ——— ١٨الاسكان ———- ٣الاعلام ———- ٦البياع ———— ١٦التاجي ———- ٢التراث ———— ١١الحرية ———- ٣٤الدورة ———- ٢٩الرحمانية ——- ٦السيدية ——— ٧الشرطة الخامسة ——- ٣الشرطة الرابعة ——— ١الشعلة ——— ١٥الطارمية ——- ١٩الطوبجي —— ١٣العامرية ——- ٤العطيفية —— ١العلاوي ——- ٢الغزالية ——— ١٣القادسية ——- ٣الكاظمية ——- ١٥الكرخ ———- ١٢المحمودية —- ٣٥المشاهدة —— ١١المنصور ———- ٢النصر والسلام —- ٢اليرموك ——— ٥اليوسفية ——- ٣جكوك ———- ٢حي الجامعة ——- ١٢حي الجهاد ——— ١٨حي الخضراء ——- ٧حي العامل ———٤٠حي العدل ———- ١١حي الفرات ——— ١سبع البور ———— ١سويب ———— ٢كرادة مريم ——- ١معسكر العدالة ——— ١ناحية الرشيد ——— ٨سكنة جانب الرصافة ——— ٢٥محافظة بابل ————- ١محافظة واسط ————- ١الوفيات:- وفاة/٤١سنة/انثى/الدورة/محلة٨٣٠- وفاة/٦٩سنة/ذكر/الكرخ/التاجي.- وفاة/٦٣سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٣٠- وفاة/٨٥سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٢٦- وفاة/٤٢سنة/ذكر/الشرطة الخامسة/محلة٨٦٧- وفاة/٨٨سنة/ذكر/الرحمانية/محلة٢١٨- وفاة/٤٧سنة/ذكر/دور المعلمين/محلة٨٢٤- وفاة/٥٨سنة/ذكر/حي الزهور/محلة٦٣١- وفاة/٧٧سنة/ذكر/الدورة/محلة٨٢٠- وفاة/ ٤٣سنة/ذكر/ابو دشير/محلة٨٥٢.

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